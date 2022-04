Empoli-Napoli, Spalletti trema: l’ufficialità dell’ultim’ora gela i tifosi

Il Napoli si prepara alla sfida con l’Empoli ma la marcia di avvicinamento non è delle migliori: un titolare, infatti, è a forte rischio.

Il Napoli crede ancora nello scudetto. La sconfitta patita per mano della Fiorentina ed il successivo pareggio contro la Roma hanno spento l’entusiasmo di gran parte della tifoseria tuttavia Luciano Spalletti non vuole lasciare niente di intentato. Ecco perché il tecnico ha chiesto ai suoi di rialzare subito la testa e ricominciare a macinare punti già in occasione della prossima partita sul campo dell’Empoli.

Una sfida alla portata (i toscani non vincono dal 12 dicembre) ma comunque complicata: sono infatti tanti i giocatori indisponibili che salteranno la partita in programma allo stadio “Castellani”. La lista, ad esempio, contiene il nome di Giovanni di Lorenzo alle prese con una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il terzino, stando a quanto si legge nel report pubblicato oggi nel portale del club, ha lavorato in piscina e in palestra.

Out pure Faouzi Ghoulam (assente per sovraccarico) e Stanislav Lobotka, che lunedì scorso ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Assenze pesanti per Spalletti il quale, a sorpresa, potrebbe dover rinunciare pure ad Alessandro Zanoli messosi in grande evidenza nelle ultime settimane. Il terzino, infatti, ha saltato la sessione per gastroenterite.

Napoli, tegola per Spalletti: Zanoli ha saltato gli allenamenti

Della questione ha parlato lo stesso allenatore, durante la conferenza stampa di presentazione della gara. “Va valutato perché ha avuto questo problema. Ci sono sempre delle situazioni a questo punto del campionato, a noi ne sono accadute diverse”. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad un ulteriori controlli ma intanto è stato deciso di aggregare alla prima squadra Benedetto Barba della Primavera.

A breve sono attesi aggiornamenti anche su Eljif Elmas, che ha lavorato prima in palestra e poi in campo. Allarme rientrato, infine, per David Ospina che ha svolto l’intera seduta insieme al resto dei compagni. Il Napoli si prepara al rush finale del campionato ma gli ostacoli sul percorso che porta verso il titolo sono tanti: Spalletti incrocia le dita e spera di recuperare il prima possibile tutti gli infortunati.