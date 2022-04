Donnarumma senza tregua: PSG, il comunicato ufficiale è una batosta

Il Psg potrebbe festeggiare questa sera la vittoria del titolo in Francia. Nonostante ciò la reazione al successo potrebbe essere inattesa.

La stagione del Psg è stata quest’anno abbastanza particolare. Il club parigino, dopo una campagna acquisti spettacolare, aveva grandissime ambizioni e nonostante una stagione dominata in Ligue 1, le aspettative non sono state totalmente raggiunte.

L’eliminazione precoce in Champions League, obiettivo principale in questa stagione, ha portato numerose polemiche ed i tifosi transalpini sono addirittura arrivati a fischiare Messi, Neymar e compagni. Il doppio confronto con il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha generato numerose critiche. Per questo motivo, nelle prossime ore una delle frange più calde del tifo del club campione di Francia è pronta ad una sorprendente iniziativa.

Questa sera la squadra di Gianluigi Donnarumma potrebbe festeggiare la vittoria del titolo contro il Lens. Una vittoria garantirebbe al club allenato da Pochettino di festeggiare con diverse giornate di anticipo ma ciò non basta per fermare le proteste dei tifosi.

Psg, la sorprendente reazione dei tifosi

Attraverso un comunicato su Twitter il Collectif Ultras Paris ha invitato i tifosi della squadra parigina a lasciare lo stadio con 15 minuti di anticipo rispetto la fine del match e festeggiare il titolo solo fuori allo stadio. Una scelta particolare che vuole dare però un segnale ben preciso.

Nessuno tra i tifosi del club ha digerito l’eliminazione dalla Champions League e soprattutto l’atteggiamento dei giocatori in questa stagione. I tifosi vogliono così festeggiare, come recitato nel comunicato, una stagione dove solo i tifosi realmente sono stati all’altezza delle aspettative. Una batosta non da poco per Donnarumma e compagni, che, potrebbero festeggiare la vittoria del campionato in uno stadio vuoto.