Roma, salti di gioia per Mourinho: possono esultare anche i tifosi

La Roma sta giocando contro l’Inter, ma prima della gara ci sono state alcune dichiarazioni che hanno fatto gioire Mourinho.

Dopo l’ottima prestazione di lunedì scorso contro il Napoli al Maradona, la Roma sta giocando in questi minuti a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: i nerazzurri per la lotta Scudetto ed i capitolini per cercare di mettere pressione alla Juventus.

La Roma, infatti, è quinta in classifica a cinque punti dalla ‘Vecchia Signora’, che giocherà lunedì al Mapei Stadium contro il sorprendente Sassuolo di Dionisi. La squadra di Mourinho è tra le più forma del nostro campionato, dove non perde dal match dell’Olimpico proprio contro la Juventus dello scorso 9 gennaio.

La gara di oggi contro l’Inter è, quindi, fondamentale per la Roma nella rincorsa al quarto posto. Tiago Pinto, direttore sportivo capitolino, ha parlato proprio dell’importanza della partita ai microfoni di ‘DAZN’ pochi minuti dall’inizio della sfida contro i nerazzurri: “Mourinho è molto carico e motivato. Per lui è una gara speciale, ma vuole vincere. Dobbiamo approfittare del buon momento che sta vivendo la squadra e vincere tutte le partite che rimangono”.

Roma, Tiago Pinto fa gioire Mourinho: “Rinnovo di Mkhitaryan? Non c’è nessun problema”

Il dirigente ha poi parlato della trattativa per rinnovare il contratto di Mkhitaryan: “Capisco le vostre domande, ma non mi piace parlare di mercato prima di una partita. Posso dire che entrambe le parti hanno la stessa voglia dell’anno scorso, non c’è assolutamente nessun problema e c’è una tempistica definita”.

Il rinnovo di Mkhitaryan sarebbe una grande notizia sia Mourinho che per i tifosi della Roma, considerando che l’ex giocatore del Manchester United è diventato uno dei perni della squadra giallorossa. Contro il Napoli, infatti, l’ingresso del calciatore armento ha sicuramente cambiato le sorti della partita di lunedì scorso.