Cagliari in crisi, Mazzarri è una furia: il gesto in diretta gela lo studio

Dopo la sconfitta del suo Cagliari, Walter Mazzarri come una furia ha parlato in diretta: il suo gesto ha gelato lo studio

La vittoria del Genoa contro il Cagliari ha dato una botta pesante alla squadra sarda in vista della lotta salvezza. Lo stadio Luigi Ferraris è stato una bolgia per oltre 90′ e ha accompagnato la squadra di Blessin alla conquista dei tre punti. Badelj ha segnato un gol decisivo per continuare a sperare nella salvezza. Ma la squadra di Walter Mazzarri può recriminare una partita giocata abbastanza bene, soprattutto nella ripresa. E a fine partita sono arrivate le parole dell’allenatore dei sardi su un rigore negato per un fallo su Keita.

Le parole di Mazzarri a DAZN: “Se non veniva falciato clamorosamente poteva far gol, noi con 3 punti e con una salvezza all’80% quasi raggiunta. La squadra meritava quantomeno il pari, perché l’occasione era clamorosa e il rigore era lampante”. Continua l’allenatore del Cagliari: “Mi aspettavo che il VAR vedesse e poi Valeri lo andasse a vedere bene. Non è la prima volta che ci capita, anche col Milan c’era un altro rigore. Poi ci mancano i punti”. Una polemica che è poi continuata in studio con Luca Marelli.

Cagliari, Mazzarri e la polemica con Marelli

Mazzarri poi dopo che è stato sollecitato l’intervento di Marelli: “Cosa dice Marelli? E vabbè, è lì per difendere gli arbitri. Ora mi dirà che non è mai rigore”. Il commentatore arbitrale di DAZN inizia a spiegare i precedenti e il motivo per cui quello su Keita e Joao Pedro non sono episodi punibili, ma il tecnico sardo non vuole sentire ragioni. “Guardi, non dica altro Marelli… Lei si tenga la sua opinione e io la mia”.

La risposta di Marelli è piccata: “Non sono qui per difendere l’AIA”, e poi riprende nella sua analisi degli episodi. Analisi che Mazzarri tronca a metà, abbandonando in diretta l’intervista a DAZN: “Grazie, grazie… Ho sentito abbastanza veramente…”. Un gesto netto, che fa calare il gelo nello studio della nota emittente streaming.