“Se vuole lo Scudetto…”: Milan, l’avvertimento dell’ex Juve in diretta

L’Inter corre in vetta alla classifica di Serie A, il Napoli non intende rallentare ulteriormente: l’ex giocatore allora avverte il Milan

L’Inter ha vinto quest’oggi contro la Roma e si è lasciata alle spalle una gara sicuramente non semplice. Nella giornata di domani, invece, saranno impegnati anche il Napoli contro l’Empoli e il Milan contro la Lazio. L’ex giocatore ha voluto così dare il proprio avvertimento ai rossoneri.

Il Milan non può permettersi di compiere passi falsi, ora come ora, perché in palio c’è la vittoria dello Scudetto. L’Inter corre, e in settimana giocherà anche il recupero contro il Bologna (gara che è stata a lungo rinviata), e il Napoli vuole sicuramente continuare a crederci.

L’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato perciò proprio della situazione vissuta dal Milan. Specialmente in vista di queste ultime gare che restano da disputare in Serie A e dopo l’eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia per mano della stessa Inter.

Milan, Barzagli sicuro per il discorso della lotta Scudetto: “Deve vincerle tutte”

L’ex difensore della Juventus, commentando da bordocampo la gara disputata dall’Inter in casa contro la Roma, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ della lotta Scudetto. In merito al percorso che il club guidato da Stefano Pioli è chiamato a compiere, ha dichiarato: “Il Milan sa di dover giocare una partita difficile contro una squadra importante”.

“Se l’intenzione è quella di vincere il campionato e se vuole lo Scudetto – ha proseguito convinto Barzagli nell’avvertimento ai rossoneri – però il Milan è costretto a vincerle tutte. Deve vincerle tutte. La stessa cosa, del resto, deve farla l’Inter se vuole ottenere lo Scudetto. Se vogliono raggiungere quel sogno servono gare toste, concrete e con una grande mentalità”. Il Milan, già nella giornata di domani, avrà quindi una gara non semplice da disputare (all’Olimpico contro la Lazio), gara che può però rappresentare anche un nuovo importante punto di partenza per ciò che resta da fronteggiare in campionato.