Tutto pronto per il fischio di inizio di Lazio-Milan, match che chiude la domenica della trentaquattresima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Milan, gara delle ore 20.45 del trentaquattresimo turno di Serie A 2021/2022. Nella cornice dello stadio Olimpico di Roma la formazione biancoceleste, guidata da Maurizio Sarri, ospita i rossoneri di Stefano Pioli. Il match che chiude la domenica calcistica mette in palio punti importantissimi che entrambe le formazioni vogliono conquistare a tutti i costi. I padroni di casa continuano la lotta a distanza per un posto nell’Europa che conta con Juventus, Fiorentina e Roma, mentre l’Atalanta resta leggermente staccata, anche se la matematica non ha ancora condannato alcun club.

Proprio il passo falso della formazione di Mourinho contro l’Inter rende ancora più goloso il match contro il Milan, momentaneamente superato in classifica generale dai ragazzi di Inzaghi. Il club lombardo cerca i tre punti per sorpassare nuovamente i cugini nerazzurri che hanno ancora una gara da recuperare. Pioli, di punti, ne ha conquistati fino ad ora 71, mentre Inzaghi è a +1 a quota 72 in elenco. A dare il via al match, alle ore 20.45, è il fischietto dell’arbitro Guida, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Orsato e Zufferli.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Adamonis, Hysaj, Patric, Akpa Akpro, Kamenovic, J. Cabral, Romero, Pedro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, B.Diaz, Castillejo, Messias, Maldini, Lazetic, Ibrahimovic.