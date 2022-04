“Ma cosa fa? Andava espulso!”: caos Lazio-Milan, scoppia la polemica

Animi già roventi nel corso del match tra Lazio e Milan: l’episodio fa discutere tutti, scoppia la polemica per la mancata espulsione.

Match rovente tra le mura dell’Olimpico: la Lazio non vuole cedere il passo per la zona europea, il Milan vuole restare in scia dell’Inter e credere sino all’ultima giornata all’impresa Scudetto. Un match che è partito subito forte, con i biancocelesti già in vantaggio dopo pochi minuti, grazie ad una rete del solito Immobile.

Insomma, l’avvio è stato da horror per gli uomini di Pioli. E il tecnico rossonero lo sa bene, al punto che nei primi giri di orologio ha già rimproverato diverse volte i suoi. Rimproveri che poi si sono sostituiti alle proteste, con il trainer milanista che si è scagliato contro l’arbitro Guida.

Al 7′, un rimpallo tra Giroud e Strakosha porta il laziale a toccare (quasi bloccare) il pallone con le mani, appena un metro fuori dalla propria area di rigore. Per il direttore di gara è solo giallo, scatenando la rabbia del Milan, dei suoi giocatori e dei suoi tifosi.

Lazio-Milan, polemiche per il mancato rosso a Strakosha: l’episodio spiegato da Marelli

Tifosi rossoneri (e non solo) che sui social si sono detti increduli: “Strakosha andava espulso, non ci sono storie”. E ancora, in molti sono stupiti dall’incredibile leggerezza con cui il portiere della Lazio stava per regalare il pareggio al Milan: “Ma cosa fa?!”.

Per l’ex arbitro Marelli, però, la lettura di Guida è corretta: “La decisione presa è in linea col regolamento – spiega a ‘DAZN’ – Strakosha è salvo dall’espulsione diretta perché il pallone non era diretto verso la porta, bensì era diretto verso l’esterno. Messias non avrebbe avuto luce e azione diretta per poter calciare. Non è stata negata una chiara occasione da gol”.

Un’analisi precisa, quella del consulente arbitrale di ‘DAZN’, che però non convince troppo i tifosi del Milan. Dopo pochi minuti, gli animi in Lazio-Milan sono già roventi e la polemica è pronta a divampare.