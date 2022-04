Il PSG vince la Ligue 1, ma Verratti non ci sta: duro sfogo dopo il Lens

Nonostante la vittoria della Ligue 1, continuano a serpeggiare critiche in casa Paris Saint Germain. Ecco il duro sfogo di Verratti.

Vincere, a volte, non basta. Non basta a guarire le ferite di una stagione che ha portato tante delusioni. Ne sanno qualcosa a Parigi, dove ieri il Paris Saint Germain ha conquistato matematicamente il titolo. Un pareggio, quello palesatosi contro il Lens, che ha permesso alla squadra di Pochettino di portare a casa quel punto utile a conquistare la Ligue 1 con un largo anticipo rispetto alla fine del campionato.

Tutti contenti, giusto? No, non esattamente. Se è vero che la festa ieri sera ha portato armonia ed un momento atteso da settimane, è anche vero che per alcuni il passato non si dimentica. L’eliminazione dalla Champions League è stato un duro colpo, soprattutto perchè arrivata in maniera troppo veloce rispetto a quelle che erano le aspettative. Senza dimenticare, poi, anche l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa di Francia.

PSG, tifosi ancora delusi nonostante la vittoria in Ligue 1: parla Verratti

Insomma, servirà tempo per lasciarsi alle spalle una stagione così. Soprattutto, servirà un progetto importante e che consenta alla squadra parigina di portarsi fin dalla prossima stagione tra le prime in Europa. E no, non bastano Messi, Neymas, Mbappè. Serve anche qualcos’altro, un progetto solido.

E cosi ci ha pensato uno dei senatori, Marco Verratti, a commentare proprio questo senso di delusione che continua a serpeggiare tra i tifosi parigini. “Non capisco il loro atteggiamento, noi ci proviamo sempre a vincere, lo facciamo con il cuore”, ha spiegato il centrocampista italiano. “Siamo persone normali, possiamo passare momenti belli o brutti…”, ha ancora proseguito Verratti, che ha poi anche citato proprio la sconfitta col Real Madrid. Insomma, si festeggia a Parigi, ma non del tutto.