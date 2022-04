“Conte è fiducioso, arriva lui”: ribaltone clamoroso, il retroscena

Antonio Conte potrebbe finire sulla panchina del club di Ligue 1, dopo l’ultimo amaro anno dell’argentino attualmente a capo dello staff tecnico.

Essersi consacrati campioni di Francia non ha aiutato i calciatori del PSG a risanare la ferita dei tifosi. I supporter sono delusi dalla stagione sportiva, nonostante il successo in patria, a causa dell’eliminazione dalla Champions League, ma anche in generale per la gestione sportiva della squadra. Il rapporto di Mauricio Pochettino con l’ambiente è molto delicato, lo stesso accade tra l’argentino e i vertici del club, ragion per cui potrebbero essere le ultime settimane dell’allenatore a Parigi.

D’altronde la società deve dare un segnale forte all’ambiente per recuperare l’entusiasmo e ripartire col progetto di squadra. Il fondo è stato toccato, anche come immagine pubblica, in occasione della festa per lo scudetto. I tifosi hanno contestato la squadra e hanno lasciato lo stadio come forma di protesta, al momento dei festeggiamenti.

Proprio l’italiano Marco Verratti si è esposto pubblicamente in merito nell’occasione, dichiarando: “Non capisco l’atteggiamento dei tifosi, proviamo sempre a vincere e lo facciamo col cuore. Siamo delusi anche noi per la sconfitta contro il Real Madrid, ma a un certo punto nella vita si deve andare avanti”.

PSG, Pochettino ai saluti: Conte è il favorito per la panchina

Ovviamente, si sa che i cambiamenti partono dalla gestione tecnica e quindi a fare le spese sarà quasi sicuramente mister Pochettino. Le parti già da mesi considerano la possibilità di separarsi e potrebbe effettivamente essere giunto il momento. Secondo ‘Le Parisien’, il favorito per prendere il posto dell’argentino sarebbe Antonio Conte.

L’esonero di Pochettino è ad un passo e la dirigenza parigina sarebbe già a lavoro per convincere l’allenatore italiano, oggi al Tottenham. Pare che, dai primi contatti con Conte, sia emersa la disponibilità dell’allenatore, che lascerebbe la Premier League dopo meno di una stagione per un’esperienza sulla prestigiosa panchina del PSG con l’obiettivo di sempre: la vittoria della Champions League.