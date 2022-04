Italia, grande ritorno in nazionale? L’annuncio è definitivo

L’ex CT della Nazionale ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali ma anche del futuro: l’annuncio è definitivo

L’Italia, per la seconda volta consecutiva, non ha c’entrato l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali. Non ci sarà, dunque, in Qatar in questo 2022 la Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini. Di questo e del futuro ha parlato allora l’ex CT azzurro, Marcello Lippi.

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Rai’, nel corso del programma ‘Radio Anch’io Sport’, Marcello Lippi ha parlato di quanto conquistato dalla Nazionale Italiana nel corso della scorsa estate. Vincere l’Europeo, secondo Lippi, è stata infatti una conquista molto importante.

Parla però poi anche del futuro e della possibilità di rivedere proprio lui, che nel 2006 riuscì a conquistare la Coppa del Mondo, sulla panchina della Nazionale Italiana. Marcello Lippi, su questa questione, non ha alcun dubbio. Ecco cos’ha rivelato.

Italia, Lippi parla del futuro e smentisce: “Molti hanno parlato di me, ma non tornerò”

L’ex CT della Nazionale Italiana, che nel 2006 vinse proprio i Mondiali guidando il gruppo azzurro, ha affermato a ‘Radio Anch’io Sport’: “L’Europeo è stato tanta roba. Aver vinto la competizione la scorsa estate è stato importantissimo. Per chi dice che ormai ci sono troppi stranieri non sono d’accordo. Perché c’erano anche in passato, quando nascevano i Totti e i Del Piero. I giocatori ci sono, basti pensare a Barella e Tonali, ma dobbiamo accettare di non essere andati ai Mondiali”.

Sulla possibilità di rivedere proprio lui, un giorno, sulla panchina dell’Italia, Lippi ha affermato: “No, assolutamente no. Io ho deciso di smettere una volta terminata l’avventura in Cina. Anche dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale, molti hanno parlato di me ma non tornerò. Non ho ricevuto nessuna chiamata e anche se l’avessi ricevuta l’avrei rifiutata“.