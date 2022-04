Sassuolo-Juve, Allegri ha ancora un problema da risolvere: tifosi in ansia

Sassuolo-Juve, è emergenza al Mapei Stadium. La squadra di Allegri è costretta a stringere i denti: c’è ancora un problema da risolvere.

La Juventus di Massimiliano Allegri non deve perdere la concentrazione. Il rush finale di campionato mette in palio, ancora, punti importantissimi che potrebbero cambiare, in positivo ed in negativo, la stagione della formazione bianconera. Il club piemontese cerca la qualificazione in Champions League ed il futuro della squadra non è ancora deciso.

Alle spalle le inseguitrici incalzano senza sosta, ma davanti la SSC Napoli di mister Luciano Spalletti è in piena difficoltà e, adesso, rischia di perdere anche il terzo posto in classifica generale. Dopo la batosta ad Empoli di ieri, questa sera la Juve ha l’opportunità di avvicinarsi ai partenopei e di ridurre il gap ad un solo punto. Max Allegri, però, ha più di un problema.

Sassuolo-Juve, Allegri in emergenza contro il Sassuolo

Il tecnico bianconero è in emergenza. Oltre a Chiesa e McKennie, fuori da diversi mesi, gli infortunati sono tanti. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sui calciatori che saranno fuori per il match al Mapei Stadium in programma questa sera alle ore 20.45. L’emergenza è nel reparto di centrocampo: gli unici due calciatori di ruolo a disposizione sono Denis Zakaria e Adrien Rabiot.

Anche negli altri reparti, però, Allegri non se la passa meglio. Il forfait di Juan Cuadrado costringerà Danilo a stringere i denti. Il brasiliano, però, ha un problema al piede che lo tiene ancora in dubbio anche a poche ore dal fischio di inizio del match. I tifosi, dunque, restano in ansia. L’occasione, stavolta, è davvero troppo ghiotta.