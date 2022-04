Inter, l’affare è complesso: la prossima settimana scende in campo Marotta

L’Inter è motivata più che mai per il rinnovo del calciatore, ma l’accordo non è così semplice da trovare: Marotta scende in campo in prima persona.

L’attaccamento di Ivan Perisic all’Inter non è in discussione, ma tra le parti non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Da mesi l’entourage del calciatore e la società nerazzurra dialogano, grazie alla comune volontà di proseguire insieme. Tuttavia, non è semplice allineare domanda e offerta.

Ancora una volta il croato è stato tra i migliori della stagione. Rinunciarvi sarebbe una follia. D’altronde per il tecnico Simone Inzaghi Perisic svolge un ruolo chiave nel gioco da proporre. L’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno mette ragionevolmente l’ambiente in ansia, senza però che si perda l’ottimismo sulla riuscita della trattativa.

A quanto pare l’ultima proposta avanzata dalla società sarebbe un contratto annuale o un un 1+1 con opzione legata alla seconda stagione. Si potrebbe allora prevedere la permanenza in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. Pare però che Perisic e il suo entourage non vogliano scendere al di sotto di un biennale.