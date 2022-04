Alle 21 spazio alle semifinali di Conference League. In campo anche la Roma di Josè Mourinho, affronterà il Leicester.

Una serata storia per la Roma, unica italiana ancora in corsa per un trofeo europeo. La squadra giallorossa, nella fattispecie, sarà anche una delle prime squadre a giocarsi le semifinali di Conference League. Un traguardo ovviamente importante, che denota anche l’importanza che Mourinho ha dato al percorso in Europa della sua squadra.

E cosi per i giallorossi arriva una prova di rilievo, contro una squadra che vive una stagione di fatto anonima. Il Leicester, infatti, bazzica nel mezzo della classifica di Premier League. Per la squadra inglese proprio la Conference League resta al momento l’unico obiettivo ancora perseguibile, a differenza dei giallorossi che invece in Serie A si giocano ancora la possibilità di approdare in Europa League.

Leicester-Roma, le probabili formazioni

Leicester City (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione: Ward, Soyunçu, Justin, Amartey, Thomas, Mendy, Soumaré, A. Perez, Iheanacho, Choudhury, Lookman, Daka. Allenatore: Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Sergio Oliveira, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Guardalinee: Yuste e Alonso Fernandez (Spagna).

Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna).

Var: Munuera.

Avar: Hernandez.