“Un incubo per la carriera”: Inter, la bordata dopo la disfatta di Bologna

Una sconfitta clamorosa, quella dell’Inter al Dall’Ara contro il Bologna, ed un colpevole che oggi è al centro della polemica.

Una sconfitta bruciante, che di fatto è un regalo per il Milan. L’Inter è uscita con le ossa rotte dal Dall’Ara, dove il Bologna ha centrato l’obiettivo: portare a casa tre punti ma soprattutto dare una spallata clamorosa ai nerazzurri per la corsa Scudetto. La squadra di Mihajlovic non aveva più nulla da chiedere ad una stagione dove la salvezza è ormai un traguardo raggiunto, e cosi per l’Inter poteva palesarsi un’occasione ghiotta.

Vincere contro i felsinei sarebbe stato il passo decisivo per sorpassare i ragazzi di Stefano Pioli e portare il destino pienamente nelle proprie mani. Ed invece è arrivata una sconfitta fragorosa, inattesa e soprattutto incredibile per come è arrivata. Primo colpevole, senza dubbio, Ionut Radu chiamato a sostituire Samir Handanovic infortunatosi poche ore prima del match.

Inter, voti impietosi per Radu dopo il pasticcio

La papera del portiere rumeno a fine partita è stata di fatto una sentenza. Retropassaggio apparentemente tranquillo, con Radu che manca l’impatto con pallone e di fatto accompagna il pallone in porta con Sansone che nei paraggi pronto a contribuire alla frittata dell’estremo difensore nerazzurro.

E cosi questa mattina i giornali hanno ovviamente dedicato ampio spazio a quello che è stato un pasticcio clamoroso, e che ad oggi vede Radu ovviamente al centro della polemica. “L’addome di Handa gli regala la prima in A con l’Inter e un incubo per la carriera”, scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ che gli rifila un 3 in pagella. “Se la papera costerà lo Scudetto si vedrà, ma sarà dura per tutti riprendersi“, ha poi chiosato la rosea nel suo giudizio sul portiere.