Juve, colpo di scena: decisione a sorpresa, Agnelli cambia tutto

La Juve si prepara a costruire a costruire la squadra del futuro: deciso il primo passo della rivoluzione voluta dal club.

Almeno due top player (uno in attacco e l’altro a centrocampo) e un paio di giovani (forse tre) aggregati alla prima squadra. La Juventus ragiona in vista della prossima sessione del mercato. La priorità resta il sostituto di Paulo Dybala: i nomi sono quelli di Nicolò Zaniolo, Angel Di Maria e Giacomo Raspadori. Nomi intriganti, per i quali in questi giorni andranno soppesati i vari pro ma anche i numerosi contro.

Per quanto riguarda il giallorosso, a preoccupare il club sono i continui problemi fisici accusati nel corso di questa stagione che gli hanno spesso impedito di raggiungere la forma migliore (appena 2 gol in 25 presenze di campionato) ma il suo profilo piace molto a Massimiliano Allegri. L’argentino, invece, arriverebbe a parametro zero ma ha 34 anni e per lui, al massimo, si potrebbe pensare ad un accordo biennale. Raspadori, invece, può partire: il problema è che il Sassuolo chiede una cifra superiore ai 30 milioni.

Work in progress, con il club che intanto sta valutando anche le posizioni di alcuni prospetti interessanti: è il caso, ad esempio, di Fabio Miretti impiegato due volte in Serie A fin qui dal tecnico bianconero. Per lui, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si sono fatte avanti diverse società estere e una italiane disposte a ingaggiarlo in prestito. Una soluzione che gli consentirebbe di proseguire nel suo percorso di crescita per poi tornare a Torino nell’estate 2023.

Juve, il piano in vista della prossima stagione

Chi invece è destinato a restare alla Juve è Federico Gatti, acquistato a gennaio dal Frosinone per 5 milioni più 5 di bonus: il difensore andrà a prendere il posto lasciato vacante nella rosa da Giorgio Chiellini, che al termine del campionato concluderà la propria esperienza in maglia bianconera per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. In bilico, infine, le posizioni di Nicolò Rovella e di Nicolò Fagioli.

Quest’ultimo in particolare è tra i principali protagonista della Cremonese in Serie A e in caso di promozione non è da escludere che rimanga ancora un altro anno in grigiorosso, insieme a Luca Zanimacchia (altro talento di proprietà del club). Fagioli, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2023: un summit, quindi, andrà in scena a breve. La Juventus si prepara a costruire il proprio futuro.