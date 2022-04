“35 milioni e si chiude”: colpo di teatro, Morata resta a bocca asciutta

La Juventus valuta se confermare o meno Morata al termine della stagione: intanto per spagnolo sfuma una possibile destinazione.

Tutto da scrivere il futuro di Alvaro Morata. La punta, di recente, ha espresso il proprio desiderio di restare a Torino tuttavia la Juventus e l’Atletico Madrid sono piuttosto distanti da un’intesa economica in grado di soddisfare tutti. I bianconeri, infatti, ritengono eccessivi i 35 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo e in occasione del prossimo meeting chiederanno un corposo sconto sulla cifra pattuita a settembre 2020.

Una prospettiva poco gradita dai Colchoneros, che contano di utilizzare i proventi della cessione dello spagnolo per regalare a Diego Simeone il sostituto di Luis Suarez. A gennaio per Morata si era fatto avanti in maniera concreta il Barcellona, su input di Xavi che lo riteneva il profilo ideale da cui ripartire. Un’operazione, poi, non andata in porto a causa del veto imposto da Massimiliano Allegri.

Ora resta da vedere quali saranno gli sviluppi futuri ma quello blaugrana, per lo juventino, rischia di essere un treno destinato a non passare più. I catalani, infatti, hanno messo nel mirino Robert Lewandowski. Come noto, il contratto che lega il polacco al Bayern Monaco scade nel 2023 e fin qui i vari incontri andati in scena non sono stati sufficienti per trovare la quadra in merito al rinnovo, con i bavaresi che sono ormai entrati nell’ordine delle idee di cederlo così da monetizzare il suo addio.

Morata, niente Barcellona: i blaugrana sono ad un passo da Lewandowski

Il direttore sportivo del Barcellona Mateu Alemany, stando a quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Marca’, ha avuto modo di incontrare l’agente dell’attaccante Pini Zahavi spiegando di essere pronto a mettere sul piatto 35 milioni. Ovvero la cifra esatta richiesta dai tedeschi per farlo partire nel corso della prossima sessione del mercato. Al calciatore, invece, è stato proposto un biennale con opzione per il terzo anno.

Ulteriori sviluppi sono attesi a breve, visto che nelle prossime ore la dirigenza del Bayern si riunirà per fare il punto della situazione e valutare il da farsi. Gli eventuali sostituti di Lewandowski, intanto, sono stati già individuati: si tratta di Erling Haaland (ad un passo dal Manchester City) e, come riportato dalla ‘Bild’, di Sebastian Haller tra le principali rivelazioni di questa Champions League. Work in progress: Morata, intanto, si interroga sul proprio futuro.