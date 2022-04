“Vertice segreto”: Napoli, affare a sorpresa e offerta da 100 milioni

Il Napoli, a sorpresa, a fine stagione potrebbe perdere uno dei suoi principali trascinatori: spunta l’offerta da 100 milioni.

Le due sconfitte ed il pareggio ottenuti nelle ultime tre partite di campionato hanno fatto evaporare il sogno scudetto per il Napoli che ora, nella parte conclusiva della stagione, proverà almeno a blindare il terzo posto. Poi, sarà tempo di riflettere sul futuro di Luciano Spalletti e capire in che modo potenziare la rosa azzurra nel corso della sessione estiva del mercato.

Il reparto che andrà incontro ad un profondo restyling, in particolare, sarà quello offensivo. L’addio di Lorenzo Insigne, ad esempio, è stato già definito. Le prossime 4 gare potrebbero poi essere le ultime in maglia azzurra per Hirving Lozano (finito nel mirino dell’Atletico Madrid) e di Adam Ounas, impiegato appena 311 minuti in Serie A e autore di 2 gol in Europa League.

In bilico pure la posizione di Victor Osimhen. Il nigeriano in questi mesi ha ricoperto il ruolo di principale trascinatore dei partenopei, totalizzando 16 reti e 5 assist in 28 apparizioni complessive. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, lo ritiene tutt’altro che incedibile e nelle scorse ore a Castelvolturno ha avuto un meeting segreto con il suo agente italiano, Roberto Calenda.

Napoli, Osimhen in Inghilterra: c’è il Manchester United

Oggetto della discussione l’offerta recapitata dal Manchester United, che in estate avvierà una vera e propria rivoluzione che comporterà la mancata conferma di (tra gli altri) Edinson Cavani e Cristiano Ronaldo. Osimhen è ritenuto il profilo giusto da cui ripartire. Da qui la decisione, stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, di mettere sul tavolo circa 100 milioni.

Una cifra che ha consentito ai Red Devils di portarsi in prima linea nella corsa verso l’attaccante e scavalcare sia l’Arsenal (che dirà addio ad Alexandre Lacazette) che il Newcastle, che di recente si era fatto avanti in maniera concreta sfruttando le risorse del Fondo Pif. L’affare è possibile anche perché Osimhen, attraverso il suo procuratore, ha fatto sapere di gradire la destinazione inglese. Difficile, a questo punto, che il matrimonio che lo lega al Napoli possa proseguire. Ultime 4 incontri, poi sarà tempo di dirsi addio.