Colpo di scena in Italia, gli sceicchi pronti ad investire nel club

Importante notizia per il calcio in Italia. Un club storico è pronto a cambiare proprietà nelle prossime ore.

Il calcio in Italia sta vivendo negli ultimi anni uno dei periodi più bui della propria storia. La nazionale italiana di Roberto Mancini non si è qualificata per i Mondiali di calcio ed è la seconda volta consecutiva per i nostri colori. I club di Serie A faticano e da anni non vanno avanti in Champions League.

Nelle ultime ore è arrivata un’importante svolta che potrebbe cambiare le sorti di uno dei club con maggiore storia del nostro calcio, il Palermo. Attualmente impegnato nei Playoff per accedere in Serie B il club siciliano è pronto al cambio di proprietà.

Come riporta il sito di Gazzetta.it il Palermo è pronto a ‘passare di mano’ e diventare di proprietà degli sceicchi. A rilevare il club saranno i proprietari del Manchester City, il City Football Group. Il colosso acquisterà la società per 6 milioni di euro e rileverà l’80 % delle quote.

City Group pronto a fare il suo ingresso in Italia

Con questa clamorosa svolta i tifosi del Palermo non possono far altro che sognare. Il City Group ha 10 club in tutto il mondo e si pone come obiettivo quello di migliorare tutti i suoi club. Il noto gruppo ha portato il Manchester City in circa un decennio a diventare uno dei club più forti al mondo.

In attesa di conoscere l’avversaria del primo turno dei suoi Playoff, il Palermo ed i suoi tifosi sognano. L’arrivo inoltre di Mansour in Italia è una buona notizia per tutto il nostro calcio e c’è la possibilità di rivedere il club, nel giro di pochi anni, nuovamente nella massima serie italiana.