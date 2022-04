“Vogliono Mancini”: Italia, sul ct gli occhi della big di Premier

Nonostante la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, Mancini è stato confermato ma sul CT c’è l’interesse di un team inglese.

Al termine del campionato mancano solo quattro giornate ed è ancora tutto in gioco. Se lo Scudetto è conteso dall’Inter e dal Milan, infatti, la lotta per evitare la retrocessione in Serie B riguarda ancora ben cinque squadre. Solo le prime quattro posizioni, forse, sembrano già assegnate, considerando che la Juventus quarta ha otto punti di vantaggio sulla Roma di José Mourinho.

Nonostante la concentrazione di tutti sia riversata sul finale di stagione, la delusione della mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale in Qatar è ancora viva sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Dopo la debacle della Nazionale contro la Macedonia del Nord, Roberto Mancini è stato comunque confermato alla guida degli azzurri.

Ma sul CT dell’Italia in queste ultime settimane si sono sussueguite varie indiscrezioni di mercato. Roberto Mancini, infatti, è stato accostato ad alcune squadre, soprattutto inglesi. Proprio dalla Premier League in queste ore sono giunte novità importanti sul futuro dell’ex allenatore di Inter e Manchester City.

Italia, Il Tottenham di Paratici vuole il ct Mancini

Come quanto riportato dal ‘DailyMail’, infatti, il Tottenham vuole Mancini per il dopo Conte. L’ex allenatore della Juventus, infatti, potrebbe già separarsi dagli ‘Spurs’, considerando sia le voci che lo vogliono come prossimo allenatore del PSG al posto di Pochettino che l’incertezza sulla partecipazione alla prossima Champions League del club inglese.

Il Tottenham, difatti, è in piena lotta per partecipare all’edizione dell’anno prossimo della massima competizione europea, considerando che ha due punti di svantaggio dall’Arsenal quinto. La priorità resta quella di continuare con Conte, ma il club inglese si sta muovendo per non farsi trovare impreparato. Ed è qui che entra in gioco il nome di Mancini, il quale è stimato da tempo da Paratici. Il direttore generale degli ‘Spurs’ sta vagliando anche il nome di Potter del Brighton, ma quello del CT dell’Italia è sicuramente il più affascinante.