Juve, il centrocampista del futuro arriva dal PSG: Agnelli sborsa 20 milioni

Agnelli sborsa 20 milioni per il centrocampista del futuro della Juve, individuato nella rosa del PSG

La Juventus sta vivendo una stagione particolare, fatta di tanti alti e bassi già dall’inizio del campionato. L’obiettivo era tornare a vincere immediatamente, ma l’impatto di Massimiliano Allegri non è stato molto positivo. Arriverà la qualificazione in Champions League, ma i bianconeri non sono mai stati in lotta per lo scudetto. E in più sono nuovamente usciti agli ottavi, perdendo 0-3 contro il Villarreal in casa.

La squadra di Massimiliano Allegri è però incompleta. Andrà rinforzare innanzitutto il centrocampo, che anni fa era il punto di forza della Juve e che oggi lascia molto a desiderare. C’è poca qualità in fase di regia, e allo stesso tempo poco dinamismo. Giocatori validi ci sono, ma sono inferiori rispetto a chi governava il centrocampo della Juve qualche anno fa. Ecco perché Agnelli pare abbia in procinto diversi assi nella manica.

Juventus, occhi puntati su Paredes

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, la Juventus cerca nuovi profili per il centrocampo e ha messo seriamente gli occhi su Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in uscita dal PSG e la valutazione è di circa 20 milioni di euro. Conosce bene il campionato italiano, avendo giocato nella Roma e nell’Empoli. E il suo costo è inferiore di molto a quello di Milinkovic-Savic, per il quale la Lazio potrebbe chiedere almeno 80 milioni.

Paredes oggi al PSG percepisce circa 6 milioni di euro netti a stagione. Con un contratto lungo, potrebbe anche pensare di abbassarsi l’ingaggio, quantomeno per favorire le trattative tra Juventus e PSG. Per Allegri sarebbe un gran colpo, anche perché non si tratta di un regista classico, ma di un calciatore in grado anche di dare dinamismo.