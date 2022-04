“In MLS? Un giorno…”: non solo Insigne, un altro big può salutare l’Italia

Dopo Lorenzo Insigne un altro campione della Serie A potrebbe a sorpresa trasferirsi in MLS, nella principale lega americana

Sono ormai diversi anni che la Serie A appare come un campionato in netto e serio declino. I nostri club non attirano più i grandi campioni ed anzi spesso sono le nostre stelle a salutare per campionati più importanti o anche più ‘remunerativi’. Non sarà il più importante, ma è senza dubbio in espansione il campionato di calcio, in America, la MLS.

Nell’ultimo decennio questo campionato ha provato ad attrarre i principali giocatori d’Europa, ottenendo però scarsi risultati. In MLS ci credono ancora e lo dimostra negli ultimi mesi l’acquisto di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli dirà addio a fine stagione e si trasferirà alla squadra del Toronto. Nuova avventura ed un capitolo nuovo della sua vita.

In Serie A c’è chi però ha già giocato in MLS e si tratta di un grande campione. Lo svedese Zlatan Ibrahimovic ha cambiato più volte maglia nel corso della sua carriera ed ha vestito, tra le altre, anche la maglia dei Los Angeles Galaxy. Il giocatore ha brillato con il suo enorme talento ed ha collezionato in MLS ben 53 reti in 58 presenze ufficiali.

Ibrahimovic ed il suo rapporto con la MLS

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di ESPN ed ha raccontato la sua esperienza negli Stati Uniti. Il giocatore ha ricordato: “Sono grato alla MLS perchè mi ha dato l’opportunità di sentirmi vivo. Sono stato il migliore in assoluto ad aver giocato in questo campionato e devo dire che mi piaceva il modo in cui lavoravano, in particolare come facevano marketing”.

Zlatan ha poi parlato del futuro, lanciando un’autentica bomba in ottica calciomercato: “Tornare? Forse un giorno tornerò, non si sa mai. Forse un giorno tornerò ed avrò un mio club”.