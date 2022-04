Occhio Milan, cosa succede? L’ufficialità gela i tifosi

Importanti novità in casa Milan in vista del decisivo match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Dopo il clamoroso quanto inaspettato tonfo dell’Inter nel recupero, il Milan di Stefano Pioli ha ufficialmente il destino nelle proprie mani. La squadra rossonera affronterà nel weekend contro la Fiorentina la prima di quattro finali che potrebbero permettere a Pioli di riportare lo scudetto nella Milano sponda rossonera. C’è grande attesa per questo importante match di San Siro.

La Fiorentina ha bisogno di reagire dopo le pesanti sconfitte contro Salernitana e soprattutto Udinese. Lo stop del club viola ha sicuramente complicato i piani verso la rincorsa europea ed Italiano necessita di conquistare punti.

Alla vigilia del big match della trentacinquesima giornata di Serie A è nato un importante caso riguardo la vendita dei biglietti per il match. Il direttore generale viola Joe Barone ha lanciato importanti importanti accuse al club rossonero, reo di non aver messo a disposizione i biglietti ai tifosi viola.

Milan, c’è il comunicato ufficiale del club

Il club rossonero ha rilasciato un importante comunicato nelle ultime ore. Ecco la nota ufficiale: “Il GOS (Gruppo operativo sicurezza)* al termine della riunione di sicurezza tenutasi quest’oggi in vista della partita Milan-Fiorentina ha valutato di procedere con l’annullamento di tutto il venduto del settore ospiti “Terzo Anello Verde”, per questioni di sicurezza e ordine pubblico”.

Il Milan fa quindi chiarezza confermando che i biglietti venduti saranno rimborsati e ripartendo cosi: “I biglietti di Terzo Anello Verde saranno nuovamente disponibili in vendita, ma esclusivamente per i tifosi del club ospite: l’acquisto sarà riservato ai possessori della tessera di fidelizzazione di ACF Fiorentina emessa entro e non oltre il giorno 28/04/2022”.