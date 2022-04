“Troppo facile…”: caso Radu, l’ex Inter punta un altro nerazzurro

Dopo il gravissimo errore di Radu contro il Bologna, una bandiera dell’Inter è intervenuto in difesa del portiere nerazzurro.

L’Inter mercoledì contro il Bologna ha perso l’occasione di diventare la nuova capolista della Serie A e di avere tra le mani il proprio destino. I nerazzurri, infatti, adesso sono a due punti dal Milan, che, visto lo scontro diretto a favore, adesso può anche permettersi di pareggiare una partita nelle ultime quattro giornate di campionato.

La squadra di Simone Inzaghi ha anche iniziato alla grande la gara del Dall’Ara con la rete del vantaggio realizzata da Perisic, ma poi dopo il pareggio di Arnautovic si è pian piano spenta. Anche se il gravissimo errore di Radu è arrivato nel momento di massima pressione dell’Inter per cercare la rete dell’1-2.

Lo sbaglio di Radu ha riportato alla ribalta la questione dell’utilità di far cominciare l’azione sempre dal portiere. Simone Inzaghi, intanto, ha difeso il proprio estremo difensore a ‘DAZN’: “Deve stare tranquillo, è un ottimo portiere. Ha la fiducia mia, quella dei suoi compagni e della società”. Il calciatore non è stato difeso solo dal suo tecnico, ma anche da una bandiera interista.

Inter, arriva la difesa di Zenga: “Errore di Radu? E’ troppo facile prendersela con lui”

Walter Zenga, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’ sull’errore di Radu contro il Bologna di mercoledì scorso: “E’ troppo facile prendersela con lui. Il suo errore è scontato ed evidente, ma anche Perisic sa che quel pallone deve darlo alto all’attaccante e non al portiere. Ce la prendiamo con il più debole? Se l’Inter dovesse perdere lo Scudetto non sarà di certo per colpa di Radu”.

L’ex estremo difensore dell’Inter ha poi concluso il suo intervento: “Parlo da portiere, ma se dobbiamo mettere per forza uno che sappia giocare con il pallone, allora inseriamo in quel ruolo Brozovic. Radu contro l’Udinese? Se dovesse giocare dovrà essere bravo a resettare tutto e ripartire da zero. Non deve assolutamente pensare di essere il più scarso”.