Real-Ancelotti, che mazzata per il tecnico: la sentenza è durissima

Duro attacco al tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Tante critiche dopo la sconfitta a Manchester in Champions League.

Si è giocato in settimana il match di andata di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Le squadre di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti hanno giocato a viso aperto dando cosi vita ad una sfida spettacolare, terminata con il risultato di 4 a 3. Tanti applausi per i Citizens mentre è arrivata qualche critica di troppo al Real.

Il match è ancora apertissimo in vista del ritorno, ma a dire il vero la squadra di Guardiola avrebbe potuto chiudere in anticipo la pratica qualificazione. Nella prima mezz’ora del match il club inglese ha avuto diverse chance poi mancate. In questi giorni il tecnico italiano Ancelotti ha ricevuto molte critiche, in particolare dall’ex giocatore Antonio Cassano.

Il leggendario tecnico ha risposto ‘per le rime’ e nel corso dell’ultima puntata della Bobo Tv Cassano ha replicato, attaccando duramente l’ex giocatore ed attuale tecnico dei Blancos.

Cassano attacca Ancelotti alla Bobo Tv

Il barese ha commentato: “Ancelotti ha avuto grandissimo culo al Chelsea ed al Psg mentre qui al Real è la giocata del singolo a fare la differenza. Vinicius ha salvato i Blancos nel match di andata, ma per me alla fine passerà il Manchester City”.

Successivamente i toni sono diventati anche più pesanti e Cassano ha parlato nello specifico di Ancelotti: “Dice che mi conoscono? Non mi conosce nessuno se non i miei amici e la mia famiglia. Se fa il permaloso sinceramente non me ne frega un cazzo”. Continua la ‘faida’ tra il tecnico e l’ex giocatore (ora opinionista), in attesa di altre eventuali dichiarazioni.