Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Fiorentina, gara delle ore 15.00 della domenica del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Milan-Fiorentina, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.00, allo stadio San Siro, la formazione rossonera di Stefano Pioli ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazione, alla caccia del bottino pieno.

I padroni di casa hanno intenzione di blindare il primo posto in elenco e continuare la cavalcata verso la vittoria del tricolore. La Fiorentina, invece, lotta per un posto in Europa con la Lazio, la Roma e l’Atalanta. Per questo motivo i viola hanno intenzione di vendere cara la pelle dopo le ultime due sconfitte consecutive. A dare il via al match è il fischietto del signor Valeri, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Ranghetti. Al VAR, invece, il duo formato da Irrati e Zufferli.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Amrabat, Maleh, Callejon, Ikoné, Sottil, Piatek, Kokorin.