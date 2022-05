“Hanno tolto certezze”: Atalanta fuori dall’Europa, spuntano fuori i colpevoli

L’Atalanta fuori dalla zona per la qualificazione europea: lo sfogo in diretta rivela i colpevoli dietro le frenate della Dea, la stoccata è durissima.

Il campionato è agli sgoccioli ed ogni punto può essere fondamentale. Lo sa bene l’Atalanta, che in questo finale di stagione è alla rincorsa di una qualificazione in Europa. Una qualificazione capace di lenire e dare un senso ad un’annata travagliata dalle tante frenate.

Farlo non sarà semplice. Anche perché il calendario non è clemente (a partire dalla gara di questa sera con la Salernitana) e la concorrenza è agguerrita. Roma, Lazio, Fiorentina: tre squadre che non mollano un colpo e che non vogliono cedere il pass per l’Europa.

E poi, anche gli episodi non sembrano aiutare la Dea. La vittoria di La Spezia dei biancocelesti ha fatto discutere, per un errore arbitrale che può costare caro alle altre inseguitrici.

Atalanta fuori dall’Europa, Marino se la prende con gli episodi arbitrali

In diretta a ‘Sky Sport’, a pochi minuti dalla gara con la Salernitana, anche il DG orobico, Umberto Marino, è tornato a sfogarsi contro gli episodi arbitrali che hanno penalizzato l’Atalanta, nel corso di tutta la stagione. Uno sfogo lanciato ieri da Mourinho e che il dirigente nerazzurro ha colto in pieno.

“Rispondendo con una citazione, bisogna essere onesti. Tre cose non si possono nascondere: il sole, la luna e la verità. Ecco, Mourinho ha detto la verità. C’è poco da dire, magari si può discutere sui tempi e sui modo, ma non ci sono dubbi. Quello che è successo ieri è qualcosa che resta. Episodi simili hanno tolto certezze ai club, ai tifosi e agli addetti ai lavori“.

Parole chiare, quelle di Marino, che torna a mettere nel mirino gli arbitri e gli episodi che, a suo parere, hanno pesato molto nella corsa dell’Atalanta per l’Europa.