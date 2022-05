“È il più decisivo”: Inter, il suggerimento che Marotta non può ignorare

La vittoria dell’Inter ad Udine riapre la lotta scudetto ed i nerazzurri mandano un importante e chiaro messaggio al Milan

Bella vittoria dell’Inter ad Udine ed importante risposta ai cugini del Milan, in questa trentacinquesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della squadra di Pioli i campioni d’Italia in carica erano chiamati a rispondere ed hanno vinto con una buona prestazione, condita da una sofferenza forse esagerata nel finale.

Gran primo tempo della squadra di Simone Inzaghi, a segno con Perisic e Lautaro Martinez e solo la rete di Pussetto nella ripresa fa tremare leggermente i tifosi. L’esterno croato è il migliore in campo, si conferma dopo una stagione davvero eccezionale.

Negli studi di Sky Sport l’attuale opinionista ed ex tecnico Fabio Capello ha elogiato il calciatore croato ed ha parlato del suo rendimento: “Perisic è il calciatore che ha fatto più differenza nel corso del campionato, è davvero decisivo. Sa fare tutto”. L’ex tecnico ha poi continuato ricordando il buon momento di forma della squadra di Inzaghi, che, ha frenato nell’ultimo periodo solo nel recupero di Bologna.

Inter, Perisic e la situazione contrattuale

Le parole di Capello sono un importante ‘avviso’ all’Inter in vista del futuro. Perisic è, ora come ora, tra gli uomini più importanti della squadra nerazzurra ed il suo contratto è in scadenza tra qualche mese. Una situazione che anche tutti i tifosi nerazzurri osservano con ansia.

Perisic ha più volte ribadito l’affetto per i colori nerazzurri, ma l’arrivo di Gosens a gennaio ed il rinnovo che tarda ad arrivare tiene tutti in allerta. Sul giocatore ci sono inoltre diversi club europei che monitorano la sua situazione.