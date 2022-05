Inter, tifosi preoccupati: indizio a sorpresa per Inzaghi, novità sull’infortunio

L’Inter ha conquistato la vittoria nel pomeriggio di ieri contro l’Udinese ma un episodio ha fatto preoccupare: ecco le novità

Un episodio in particolare, nella gara giocata ieri dall’Inter contro l’Udinese alla Dacia Arena, ha fatto restare i nerazzurri con il fiato sospeso. La vittoria ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di non lasciare indietro ulteriori punti e di non distaccarsi troppo dal Milan in classifica. Ma l’unica preoccupazione, dopo il triplice fischio, è stata perciò quella del problema al ginocchio.

Già nel post partita di Udinese-Inter, ieri, Simone Inzaghi aveva rassicurato i tifosi dando le prime novità sui problemi al ginocchio di Nicolò Barella. Questa mattina, poi, sono arrivati ulteriori aggiornamenti in merito a questa questione.

Nella giornata di ieri, infatti, Barella praticamente al 90′ è stato costretto a chiedere il cambio rivolgendosi alla panchina. E il ginocchio destro visibilmente gonfio, unito al fatto che il giocatore non riuscisse a camminare in autonomia, aveva fatto preoccupare tecnico, squadra e tifosi. Gli ultimi aggiornamenti sul problema fisico li ha dati perciò stamane ‘La Gazzetta dello Sport’.

Inter, l’allarme per Barella sembrerebbe rientrato: le ultime novità per la botta presa al ginocchio

Stando dunque all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il problema al ginocchio per Nicolò Barella sarebbe meno preoccupante di quanto fosse apparso dalle prime immagini. In campo, infatti, il giocatore faticava a tenersi su in piedi da solo, ma sembrerebbe a tutti gli effetti che si sia trattato solamente di un duro colpo.

Non sarebbero perciò previsti esami strumentali per lui, ma solamente riposo in questa giornata di pausa per l’intera squadra. “Domani – si legge sul quotidiano sportivo – quando la squadra si ritroverà per l’allenamento (con seduta di solo scarico per i titolari di Udine), lo staff medico si impegnerà per valutare le condizioni del ginocchio di Nicolò Barella. Attualmente non sono previsti esami ed è previsto riposo affinché la botta venga smaltita“.