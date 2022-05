“Lo consiglia Pjanic”: sbarca in Serie A, nome a sorpresa

Resta da definire il futuro di Pjanic, autore di una stagione complicata. Intanto il centrocampo “sponsorizza” un compagno di squadra.

La sua esperienza al Besiktas, per Miralem Pjanic, non si è rivelata particolarmente ricca di soddisfazioni: appena 4 assist, nessun gol e tante partite saltate a causa dei sempre più frequenti problemi fisici. Un bottino deludente che ha spinto il club turco a prendere la decisione di restituirlo, al termine della stagione, al Barcellona. Il futuro del centrocampista è quindi tutto da scrivere e non è da escludere un ritorno in Serie A.

In Italia potrebbe ritrovare un suo compagno di squadra Ridvan Yilmaz, che Pjanic di recente ha avuto modo di consigliare al Torino (alla ricerca di un esterno sinistro in grado di sostituire Ricardo Rodriguez). Il classe 2001 piace molto al presidente Urbano Cairo il quale, nelle prossime ore, proverà a chiudere il colpo in modo tale da bruciare la concorrenza.

Le parti, al momento, risultano distanti: il Besiktas, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, chiede infatti una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni più di 3 di bonus ed il 20% dell’eventuale futura rivendita. Il Toro, invece, fin qui ne ha messi sul piatto circa 5 complessivi. La distanza, in ogni caso, non appare insormontabile.

Il calciatore, nonostante la giovane età, è una colonna portante della squadra: 32, per lui, le presenze complessive totalizzate “condite” da 3 gol e 4 assist. Numeri importanti che gli hanno consentito, oltre che risultare spesso determinante per la causa della propria squadra, di entrare stabilmente nel giro della nazionale turca.

Il Torino, come detto, ha intenzione di arrivare alle strette di mano il prima possibile. Poi, al termine della stagione, sarà tempo di sedersi intorno ad un tavolo insieme ad Andrea Belotti (reduce dalla tripletta rifilata all’Empoli) e capire se esistono le condizioni per andare avanti insieme e rinnovare il contratto in scadenza a giugno.