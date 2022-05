Cagliari-Mazzarri, l’esonero fa discutere: lo sfogo è durissimo

Il Cagliari ha annunciato oggi l’esonero di Walter Mazzarri. Questa scelta ha scatenato tante polemiche nelle ultime ore.

Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato costano caro a Walter Mazzarri, esonerato in data odierna dalla panchina del Cagliari. Il club sardo è ora in piena lotta retrocessione e dovrà affrontare 3 giornate caldissime dove avrà impegni tutt’altro che facili.

Giulini ha deciso di cambiare dopo le recenti brutte prove e la squadra è affidata al tecnico della Primavera ed ex calciatore Agostini. Sui social sono nate tante polemiche tra i tifosi. Alcuni criticavano la scelta di esonerare Mazzarri a tre giornate dal termine ed altri invece criticavano il tempismo affermando che il patron sardo doveva fare tutto ciò prima.

Nel corso della Bobo Tv, consueto appuntamento su Twitch, l’ex calciatore Antonio Cassano ha criticato la scelta di esonerare Mazzarri. Il pugliese ha avuto un atteggiamento molto duro: “Chi è il direttore sportivo? Mazzarri ha preso la squadra in corsa ed ha fatto 27 punti. Ora metti sto ragazzo qui in panchina, vogliono retrocedere?”

Cagliari, Cassano attacca i dirigenti

Cassano è apparso una furia ricordando anche altre scelte, a suo dire errate della società: “Hanno mandato via Caceres e Godin, facendoli passare per bolliti. Giulini non parla mentre Capozucca fa il fenomeno”.

L’ex calciatore ha sottolineato il difficile calendario del Cagliari da qui a fine stagione: i sardi avranno domenica prossimo un terribile scontro salvezza a Salerno e, la settimana successiva, ospiteranno l’Inter, in piena lotta per la vittoria dello scudetto. Dure dichiarazioni di Cassano, ancora una volta destinate a fare molto rumore.