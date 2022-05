Agnelli, arriva la batosta: annuncio definitivo e dura stoccata

Ancora una stoccata per quanto riguarda la Superlega ideata dal presidente della Juventus Agnelli. Stavolta però il bersaglio sono i tifosi.

Nonostante il progetto della Superlega non sia del tutto tramontato, i presidenti dei tre club ‘ribelli’, ossia Juventus, Barcellona e Real Madrid, devono fare i conti con le recenti sentenze. Pronunciamenti del tribunale che hanno messo l’UEFA in una posizione decisamente di forza.

Andrea Agnelli, uno dei tre presidenti fautori del progetto Superlega, deve quindi incassare un altro colpo dal numero uno dell’UEFA Ceferin. “La Superlega è finita!” ha sentenziato Ceferin in un’intervista riportata da Tuttosport. “C’è qualcuno che ne parla ancora, ma lo fa solo per il suo ego. E’ una cosa che ormai non sta più in piedi.”

Poi una stoccata ai tifosi italiani e spagnoli. “Quando ci hanno fatto la guerra i tifosi inglesi si sono subito schierati dalla nostra parte, italiano e spagnoli no.” ha criticato Ceferin. “I tedeschi e francesi erano già dalla nostra parte, le loro squadre avevano già declinato l’idea.”

Altro che Superlega, per Ceferin la Champions ha ancora grande fascino

A chi gli chiede del futuro del calcio a livello di capacità di intrattenere i tifosi, Ceferin risponde in modo secco: “City-Real è stato uno spot fantastico. La Champions League è la mia competizione preferita. Qualcuno vuole introdurre le Final Four. L’idea non è male però si scontra con diversi problemi pratici, tra cui quelli di un’incasso mancante per una partita in meno da disputare.”

Infine una panoramica sullo stato di salute dei top campionati europei: “La Premier League è un mondo a parte. E’ una competizione con grande tradizione. In Francia e Germania ci sono club che dominano da tempo. In Italia oggi la situazione è più combattuta, ma il problema è che i club di Serie A non sono finanziariamente forti.”