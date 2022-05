Ancelotti, annuncio a sorpresa: clamorosa rivelazione sul futuro

L’allenatore italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sorpreso tutti durante l’intervista che andrà in onda integralmente domani sera

Il Real Madrid ha appena vinto la sua Liga numero 35. Un successo che ha permesso a Carlo Ancelotti di allargare la sua lunga lista di successi. L’allenatore italiano ha dominato il campionato spagnolo, chiudendo con largo anticipo il confronto con gli avversari. Appena tre sconfitte durante le 34 sfide e distacco di +15 dal Barcellona, secondo.

Ora per Carlo Ancelotti la concentrazione si sposterà sull’altro grande obiettivo del suo Real Madrid, la Champions League. Domani sera al “Bernabeu” si giocherà il confronto di ritorno con il Manchester City. La sfida vale la qualificazione per la finale. I ‘blancos’ ripartiranno dalla sconfitta per 4-3 dell’andata ma ora possono sfruttare il fattore campo per rovesciare la situazione. ‘Amazon Prime Video’ prima del match contro la squadra di Guardiola ha intervistato in esclusiva l’allenatore italiano. L’intervista sarà visibile integralmente soltanto prima del match di Champions, intanto però sono emersi vari dettagli della stessa.

Rivelazione choc di Carlo Ancelotti: “Dopo il Real Madrid smetto di allenare”

Carletto Ancelotti non ha nessun dubbio in merito all’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro: “Non c’è nessun motivo per cui non lo vinca Benzema. Sono sicuro che ce la farà. Il francese è uno dei più conosciuti calciatori al mondo eppure emerge la sua grande umiltà. Ritengo che questa sia la sua forza. Ha risolto tante partite in nostro favore durante questa stagione. A Karim non gli vanno date istruzioni particolari, bisogna soltanto utilizzarlo. Si è sempre migliorato”.

Il tecnico italiano ha parlato anche della possibilità di vedere insieme Mbappé, Benzema e Vinicius: “I giocatori bravi in genere giocano sempre”.

Ancelotti ha poi fatto una clamorosa rivelazione: “Dopo il Real Madrid probabilmente smetterò. Se dovessero tenermi per dieci anni allora allenerò ancora per dieci anni. Poi farò quelle cose che non ho avuto il tempo di fare, come stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, andare in Australia o a Rio de Janeiro e andare a trovare mia sorella”.

Senza scartare l’idea di allenare una nazionale: “Ci sarebbe una Nazionale ma adesso è prematuro parlarne. Potrebbe essere un’idea in vista del Mondiale 2026. Il Canada sta facendo benissimo”.