Torino-Napoli, stagione finita e tifosi increduli: il titolare va ko

Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, il Napoli si è qualificato aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League. L’obiettivo stagionale degli azzurri era proprio raggiungere la partecipazione alla massima competizione europea, ma comunque tra i tifosi c’è profonda amarezza per aver gettato al vento l’occasione di potersi giocare lo Scudetto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato.

Nonostante la Champions raggiunta, il Napoli deve cercare di fare più punti possibili nelle ultime tre giornate di campionato sia per cercare di rispondere alle critiche dell’ambiente che per difendere il terzo posto in classifica. I partenopei, infatti, hanno solo un punto di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Dopo l’ottimo successo contro il Sassuolo di sabato, il Napoli sabato giocherà contro il Torino di Ivan Juric. Non sarà un match facile per i partenopei, visto che i granata hanno tutta l’intenzione di concludere al meglio il campionato. Proprio sulla squadra piemontese ci sono delle importanti novità.

Torino-Napoli, un titolare di Juric non ci sarà: stagione finita per Sanabria

Contro il Napoli, infatti, il Torino rischia di giocare senza Sanabria e Bremer. Il club granata ha diramato il report quotidiano, dando degli importanti aggiornamenti sui due calciatori: “Bremer ha svolto lavoro differenziato, mentre gli esami strumentali eseguiti da Sanabria, che non ha giocato con l’Empoli a causa di un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro”.

Le condizioni di Sanabria saranno valutate secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio, ma tutto fa pensare che l’attaccante abbia terminato la stagione. Juric, intanto, spera di recuperare almeno Bremer per la gara contro il Napoli di Luciano Spalletti, considerando anche la sua grandissima stagione.