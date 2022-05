Vasquez, l’agente: “Piace a tre club di A, ma ora vuole la salvezza”

Le parole dell’agente del messicano Johan Vásquez, in piena lotta salvezza con la maglia del Genoa. Il difensore è già obiettivo di più società di Serie A.

L’acquisto durante l’ultima estate di calciomercato l’ha finalizzato Enrico Preziosi. L’allora patron del Genoa ha negoziato con i Pumas la cessione ai rossoblu del difensore messicano Johan Vásquez. Se hai più il nome poteva suonare come nuovo, in realtà il giocatore si era già fatto notare difendendo la Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo, che il Messico concluse con la medaglia di bronzo.

Da Ballardini a Sheva a Blessin, Vásquez si è imposto come uno dei perni del Genoa. A partire dalla settima giornata di campionato, è stato praticamente sempre schierato in campo. È partito da difensore centrale, ma la duttilità che gli appartiene gli ha consentito di svolgere anche altri ruoli e muoversi in altri schemi, finendo per occupare pure la corsia sinistra del campo. Perciò la 777 Partners, attuale proprietario del Genoa, ha concluso l’operato di Preziosi. Il fondo ha riscattato il cartellino di Vásquez dai Pumas per circa 4 milioni di euro.

Attualmente il Genoa è in piena lotta retrocessione e porterebbe con sé Vásquez anche se dovesse finire in Serie B. Tuttavia sul messicano ci sarebbero già diverse squadre di alta-medio classifica di Serie A.

Genoa, le parole dell’agente di Vásquez sul futuro del calciatore

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di serieanews.com, Armando Vallejo, agente del 23enne difensore messicano, ha risposto così alle indiscrezioni di calciomercato che narrano dell’interesse da parte di Lazio e Atalanta, ma anche della Fiorentina alla ricerca del sostituto di Milenkovic: “Ci sono squadre importanti come queste citate che stanno seguendo Johan e ci manterremo attenti, il mercato è lungo. Faremo il bene di tutte le parti coinvolte, come accaduto anche al momento della cessione da parte dei Pumas. La mente di Vásquez in questo momento è concentrata sulle tre partite che restano al Genoa, sono la priorità”.

Proprio in merito alla lotta retrocessione, che vede protagoniste principalmente Venezia, Genoa, Salernitana e Cagliari, l’agente ha dichiarato: “Vivere queste situazioni risveglia sicuramente situazioni emozionali importanti. La sensazione che ho ricevuto dal club e dalla squadra è che sono disposti a lottare fino alla fine e ad affrontare la situazione dando il massimo”.