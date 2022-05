Inter, Inzaghi resta di stucco: il top può partire prima del previsto

Inzaghi può perdere un pezzo importante del suo scacchiere tattico all’Inter a causa di una cessione illustre nell’ottica di un risanamento

Il modus operandi dell’Inter durante il prossimo calciomercato non dovrebbe differire dal precedente. La società nerazzurra proverà ancora a fare delle ‘operazioni intelligenti’ mediante delle linee guida molto precise.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, da Suning sono arrivate delle dritte ben chiare in merito agli ‘obiettivi’ da prendere in considerazione. La testata romana parla della necessità di abbassare il monte ingaggi del 10-15%. L’altro aspetto riguarda il capitolo uscite perché l’altro fattore da non trascurare ai fini del bilancio riguarda le cessioni. Il secondo punto stilato infatti prevede utili per 60-70 milioni di euro. Per raggiungere questo risultato potrebbero esserci sacrifici eccellenti. Per l’Inter, non solo Dybala quindi…

Inter, gli utili passano attraverso la cessione di un big: tre squadre di Premier su Lautaro Martinez

Le operazioni di risanamento pensate dalla società nerazzurra potrebbero passare attraverso una cessione illustre. Questa potrebbe riguardare Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, protagonista finora di 21 reti in questa stagione tra tutte le competizioni alle quali ha partecipato con la maglia dell’Inter è parecchio richiesto. Sul ‘Toro’, scrive ancora il ‘Corriere dello Sport’, ci sono tre formazioni di Premier League.

Il calciatore interessa al Tottenham del suo ex allenatore Antonio Conte ma pure ad altre due formazioni, Manchester United e Arsenal. I primi cercano il rilancio con l’arrivo in panchina dell’olandese ora all’Ajax Erik Ten Hag. I secondi invece vogliono farsi trovare pronti per il ritorno in Champions League, per la cui qualificazione sono attualmente in bagarre proprio con gli ‘Spurs’, distanti soltanto due lunghezze dal quarto posto dei ‘Gunners’.

Non solo Lautaro Martinez però perché l’Inter ha altri giocatori che possono fare gola in giro per l’Europa. Tra i calciatori con maggiore appeal presenti in rosa vi sono Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Tre elementi che per ragioni anagrafiche hanno anche un valore di mercato consistente. Pezzi pregiati di cui i nerazzurri potrebbero dover fare a meno.