Milan, la confessione di Ibrahimovic lascia tutti senza parole: tifosi increduli

Resta un rebus il futuro di Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan scade a giugno. Giornate di profonde riflessioni per lo svedese.

Lasciare (e con tutta probabilità ritirarsi) oppure proseguire, con la speranza di iniziare la prossima stagione con lo scudetto sulla maglia. Sono giorni di profonda riflessione per Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno. Fin qui le parti hanno convenuto di posporre l’incontro decisivo in modo tale da potersi concentrare sulla lotta scudetto ma il momento di non ritorno sta per arrivare.

Ancora qualche settimana e poi lo svedese, di concerto con Paolo Maldini ed Frederic Massara, dovrà prendere una decisione in merito al proprio futuro. Investcorp, che in questi giorni sta completando la trattativa tesa a rilevare la proprietà del club, vorrebbe tenerlo ancora un altro anno così da renderlo sempre più il simbolo ed il totem della squadra.

L’ultima parola, in ogni caso, spetterà al diretto interessato. Il quale, fin qui, ha disputato 25 presenze complessive “condite” da 8 gol e 3 assist (l’ultimo dei quali decisivo per battere la Lazio). Un buon bottino quindi, comprendente però anche 18 partite saltate per infortunio tra campionato (13), Coppa Italia (3) e Champions League (2). Le riflessioni proseguiranno ma intanto il calciatore, ai microfoni di ‘Espn’ ha fatto il punto della situazione.

Milan, Ibrahimovic parla del proprio futuro

La punta, nel corso dell’intervista, ha confermato di essere spaventato dall’idea di doversi ritirare un giorno. “Sono un po’ impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Quale sarebbe il prossimo capitolo? Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose, ma l’adrenalina che ho ora sul campo non so se potrei trovarla altrove”.

Con tutta probabilità per Ibrahimovic saranno quindi decisive, in fase di valutazione, le ultime gare in programma che vedranno il Milan affrontare il Verona, l’Atalanta ed il Sassuolo. “Sto provando a posporre la linea della porta, giocando e segnando gol. Ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente”.