Inter, Marotta gelato: il colpo dell’estate può già sfumare

L’Inter setaccia il mercato alla ricerca dell’attaccante con cui soddisfare le esigenze di Inzaghi: a Scamacca si affianca un nome nuovo

Inter impegnata su due tavoli. Da una parte la necessità di giocare tutte le fiches a disposizione nel tentativo di sopravanzare il Milan e mantenere lo scudetto cucito sul petto; dall’altra, la necessità di ponderare le scelte in vista della prossima stagione.

Beppe Marotta è già al lavoro per dare nuove garanzie offensive all’Inter della prossima stagione. Durante la scorsa estate sono arrivati Edin Dzeko e Joaquin Correa. L’ad nerazzurro tuttavia apporterà nuova linfa nel settore avanzato di Simone Inzaghi. E il prossimo innesto potrebbe anche non essere Gianluca Scamacca.

Inter, difficoltà ad arrivare a Scamacca: Marotta vira sul giovane francese del Reims Hugo Ekitike

L’Inter e Gianluca Scamacca non sono molto vicini. Il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto in merito all’ingaggio dell’attaccante del Sassuolo. Il quotidiano romano ha indicato le difficoltà della società nerazzurra a mettere le mani sull’attaccante romano classe 1999. I 40 milioni di euro richiesti dai neroverdi appaiono eccessivi e l’operazione dunque sembra essersi notevolmente complicata anche se dovesse essere inserito come contropartita tecnica Andrea Pinamonti, autore di una buona stagione all’Empoli.

Una delle alternative per l’Inter porta Darwin Nuñez del Benfica. L’attaccante uruguagio però è esploso definitivamente nel club portoghese dopo le ottime sensazioni già lasciate filtrare nella seconda divisione spagnola con la maglia dell’Almeria. Il suo valore è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi raggiungendo una valutazione da top player pertanto non alla portata del club interista.

L’ultima idea di Beppe Marotta e del suo staff di lavoro, dunque, sembra essere rappresentata da Hugo Ekitike, attaccante francese classe 2002 dello Stade Reims. Il giovane calciatori è considerato uno dei migliori prospetti della Ligue 1. Per lui, negli scorsi mesi, si è verificato l’interesse di alcune formazioni di Premier League. Ora alla lista delle pretendenti si aggiunge l’Inter, che proverà a trattare con la sua squadra per abbassare le pretese. Nel corso di questa stagione, Ekitike ha segnato 9 reti in campionato e una in Coppa di Francia.