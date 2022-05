Non solo Dybala: l’addio a un altro big è cosa fatta, tifosi addolorati

A fine stagione potrebbe consumarsi un altro addio in casa Juventus. Un big è pronto a salutare la Vecchia Signora e i suoi tifosi.

La vittoria contro il Venezia ha consentito alla Juventus di centrare con discreto anticipo la qualificazione in Champions League. Il pari della Roma contro il Bologna ha dato la matematica certezza agli uomini di Allegri di disputare la prossima stagione la coppa dalla grandi orecchie.

In attesa di giocare la finale di Coppa Italia che, in una stagione avara di gioie, sarebbe comunque salutata come una vittoria importante, la Juventus guarda già alla prossima stagione. Il 2022/23 si staglia all’orizzonte già con diversi cambiamenti. A cominciare da Paulo Dybala che, dopo diversi anni, ha intenzione di lasciare il club bianconero.

Oltre a Dybala però, i tifosi della Juventus potrebbero dover dire addio ad un altro pilastro degli ultimi anni. Dopo la bellezza di 18 stagioni, stando a quanto riporta il portale Goal, potrebbe dire addio anche Giorgio Chiellini.

Juventus, Chiellini verso l’addio: lo aspetta la MLS

Il difensore, vera e propria bandiera bianconera, viaggia verso le 38 primavere. Inutile nascondere che, sebbene la voglia e l’impegno siano sempre al massimo, iniziano a palesarsi anche problemi fisici di troppo. Il contratto che lega Chiellini alla Juventus è in scadenza nel 2023, quindi in teoria tra le parti ci sarebbe un altro anno insieme.

Dopo più di 550 presenze in bianconero potrebbero però arrivare i titoli di coda. Agnelli ha già fatto sapere che per Chiellini si preannuncia un futuro dietro la scrivania. Dal canto suo il calciatore sta valutando l’ipotesi, per il momento ancora tutta in divenire, della MLS. Un ultimo contratto negli Stati Uniti prima di entrare nella dirigenza della Juventus. Le parti potrebbero incontrarsi a breve e valutare il futuro, con i tifosi che naturalmente sperano di non dover assistere ad alcun addio anticipato.