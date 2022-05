Milan, salti di gioia per i tifosi: è il presidente in persona ad ufficializzarlo

Arriva un notizia che farà certamente felici i tifosi del Milan. La società è sicura della scelta, a rivelarlo è direttamente il presidente.

Maggio sarà un mese fondamentale per il Milan. I rossoneri sono impegnati in una emozionante ed incerta lotta Scudetto con i cugini nerazzurri. Per il Milan c’è l’indubbio vantaggio di essere padroni del proprio destino. Se le vinceranno tutte allora i rossoneri saranno campioni d’Italia, indipendentemente dai risultati dei nerazzurri.

Il Milan però guarda anche al di là del terreno di gioco, dove logicamente sono concentrate le speranze e le attenzioni attuali dei tifosi, di Pioli, Maldini e della squadra. In ballo c’è sempre il passaggio di proprietà a Investcorp, cosa che potrebbe portare nuova liquidità e quindi nuovi fondi da poter investire sul calciomercato. Ma anche il nuovo stadio.

E proprio il nuovo stadio, argomento che da tempo tiene banco anche tra gli scranni della politica milanese, è stata una delle domande rivolte all’attuale presidente del Milan Paolo Scaroni. Ospite del programma di Rete 4 Stasera Italia, Paolo Scaroni ha parlato principalmente, visto il suo passato come amministratore delegato di ENEL ed ENI, di situazione energetica, ma non ha lesinato un passaggio sul calcio.

Milan, il nuovo stadio si farà. Incognita però sui tempi

Paolo Scaroni ha risposto alla domanda sul nuovo stadio di Milano. Le idee del Milan (e dell’Inter) sono chiarissime: nuovo impianto che dovrebbe sorgere accanto all’attuale San Siro. Scaroni è sicuro: “Lo stadio nuovo si farà!“. Dubbi però sulle tempistiche: “Spero in tempi brevi.”

Domanda d’obbligo poi sulla corsa Scudetto: “Sono stato a Milanello quest’oggi. Ho visto i ragazzi in ottima forma. C’è quello spirito di coesione ottimale che ci ha fatto essere primi in classifica. Adesso ci attende l’ultimo sforzo, le ultime tre partite. Siamo molto fiduciosi.”