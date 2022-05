Non solo la Juventus: un altro top club italiano mette le mani su Milinkovic

Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio, non piace soltanto alla Juventus: un altro top club della Serie A è intenzionato ad acquistarlo.

Resta da definire il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo a fine stagione lascerà la Lazio per aprire un nuovo capitolo della propria carriera e già da qualche giorno ha iniziato a guardarsi intorno. Su di lui ci sono anche il Manchester United (alla ricerca del sostituto di Paul Pogba), il PSG e la Juventus che di recente ha provveduto ad incontrare il suo agente Mateja Kezman per iniziare a gettare le basi dell’operazione.

Una fila di candidate a cui il Milan vuole aggiungersi. Investcorp, che sta per chiudere la trattativa con Elliott riguardante l’acquisizione del club, ha infatti intenzione di regalarlo al tecnico Stefano Pioli al fine di far diventare la squadra ancora più competitiva. A riportarlo è stata l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, secondo cui l’interesse è molto concreto.

Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, dal canto suo, è entrato nell’ordine delle idee di cederlo nella prossima sessione del mercato. Portare via però dalla capitale il centrocampista, autore di 10 gol e 12 assist in 44 presenze, non si preannuncia facile: serviranno, infatti, tra i 60 e i 70 milioni. Una cifra che, in ogni caso, non spaventa Investcorp intenzionata a far tornare i rossoneri una potenza internazionale.

Milan, Milinkovic-Savic nel mirino

Un accordo è quindi possibile, con la Lazio che utilizzerà i proventi per acquistare una serie di elementi graditi al tecnico Maurizio Sarri (di recente si è parlato di Matias Vecino). Per il Milan, dopo il colpo Renato Sanches, ecco un nuovo top player con cui potenziare la linea mediana. Il tutto, poi, in attesa dello sbarco in difesa di Sven Botman.

I tifosi del Milan possono sognare. Lo scudetto, a tre giornate dalla fine del campionato, è ormai ad un passo: il calendario prevede delle sfide impegnative (Verona, Atalanta e Sassuolo) ma la formazione di Pioli, a +2 rispetto all’Inter, non vuole fermarsi a pochi metri dal traguardo. E all’orizzonte c’è Milinkovic-Savic.