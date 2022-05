“Deve firmare”: il futuro del bomber un mistero, c’è l’annuncio in conferenza

Il futuro del bomber resta un rebus: possibile l’addio ma anche la permanenza nell’attuale club. Le parole del suo allenatore.

Ultime 3 giornate, da affrontare al massimo al fine di centrare gli obiettivi prefissati e chiudere al meglio la stagione. Poi, per i club della Serie A, sarà tempo di iniziare a riflettere in vista della prossima sessione del mercato: diversi i colpi di scena all’orizzonte, alla luce dei tanti bomber e top player che a partire da luglio potranno firmare a parametro zero con un’altra società.

È il caso, ad esempio, di Paulo Dybala il cui futuro resta un rebus dopo che il suo agente, nei giorni scorsi, ha negato di aver già raggiunto un accordo economico con l’Inter. La sponda nerazzurra di Milano resta una meta gradita quanto probabile ma l’argentino (seguito pure dal Borussia Dortmund) prenderà una decisione definitiva soltanto più avanti.

Stesso discorso per Zlatan Ibrahimovic, il quale ha deciso di prendersi altro tempo per riflettere sul da farsi: Investcorp, che sta completando le trattative riguardanti l’acquisto del club, vorrebbe tenerlo un altro anno ancora tuttavia l’ultima parola spetterà allo svedese. Da definire, poi, la posizione di Andrea Belotti finito nel mirino dell’Atalanta e della Fiorentina.

Il presidente del Torino Urbano Cairo, in queste settimane, ha messo sul tavolo un accordo che prevede un netto aumento dell’ingaggio (da 2 a 4 tra parte fissa e bonus) senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” del capitano. Una permanenza in maglia granata, in ogni caso, non è da escludere a priori e dell’argomento oggi ha voluto parlare il tecnico granata Ivan Juric.

“Con il Gallo parlo un po’ di tutto: per me si devono sedere e deve firmare, è tutto molto semplice. La mia sensazione è che sia un gioco di dadi. Questa stagione è stata molto difficile a livello di infortuni ma secondo me a livello calcistico lui può dare ancora tanto. Per me devono sedersi, parlare, mettersi d’accordo. È molto semplice, se vogliono”. Ora resta da vedere come proseguirà il matrimonio tra il club e Belotti.