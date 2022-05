Genoa-Juventus, caos sui social: i tifosi hanno già individuato il colpevole

Genoa-Juventus, minuti finali infiammati e tifosi furiosi dopo il calcio di rigore di Mimmo Criscito: è caos totale sui social.

Genoa-Juventus è finita da pochi minuti. Il club bianconero di Massimiliano Allegri viene dai liguri di Alexander Blessin e non riesce ad espugnare lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. Il 2-1 è frutto delle reti di Paulo Dybala, Gudmunsson e di Criscito.

L’attaccante argentino sembrava aver condannato i rossoblù alla sconfitta e di aver conquistato i tre punti in tasca. In realtà non è andata così. Perché i minuti finali di Genoa-Juventus sono stati una vera e propria batosta per i bianconeri.

Genoa-Juventus, De Sciglio duramente criticato dai tifosi

Il club bianconero perde in trasferta a Marassi contro la formazione di Alexander Blessin. Tutto accade negli ultimissimi minuti. All’87’ Gudmunsson segna la rete dell’1-1: a tre minuti dal triplice fischio dell’anticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022 i padroni di casa rientrano in gioco. Gudmunsson approfitta di una dormita difensiva di Mattia De Sciglio e trafigge Szczesny.

La gara sembrava destinata a finire in parità, ma in pieno recupe

ro, al minuto 95, accade l’inaspettato. Ancora un errore difensivo di De Sciglio che sgambetta Yeboah in area di rigore e regala un penalty al Genoa. Dal dischetto, stavolta, Criscito non sbaglia: trafitto il portiere della Juve ed esultanza sfrenata per la rete che vale il definitivo 2-1.

Tifosi bianconeri furiosi dopo la batosta finale. I supporters bianconeri si sono riversati sui social per sfogarsi dopo la sconfitta. Nel mirino della critica c’è la prestazione di Mattia De Sciglio, duramente criticato per i due errori difensivi che son valsi la sconfitta. In trattativa per il rinnovo contrattuale, la decisione dei supporters bianconeri è chiara: il calciatore non merita di continuare alla Juventus. Numerosi sono i tweet contro di lui: “Il rinnovo di De Sciglio chissà chi lo ha voluto… Mi sembra un certo Allegri”, scrive un utente. E poi tanta ironia proprio sul rinnovo del bianconero: “Hanno già firmato il rinnovo a De Sciglio????”, scrive Stefano.