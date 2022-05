Italia, svolta per la Nazionale: l’annuncio in diretta tv fa esultare Mancini

Roberto Mancini deve sistemare le cose in vista degli impegni futuri. L’annuncio in diretta ‘DAZN’ potrebbe ingolosire il CT dell’Italia.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è ancora nel mirino delle critiche dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La batosta contro la Macedonia del Nord fa ancora disperare i tifosi che, per la seconda volta di fila, non potranno godere delle giocate dell’Italia alla Coppa del Mondo.

Dopo la figuraccia targata Ventura, anche Mancini è finito sulla graticola. E la vittoria ad Euro 2020 della scorsa estate sembra oramai solo un lontano ricordo per gli italiani e la Nazionale azzurra che, spesso, è stata accusata di segnare troppo poco. Non a caso, infatti, le polemiche hanno colpito pesantemente Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Andrea Belotti e Domenico Berardi.

Italia, la rivelazione di Kean a ‘DAZN’

Un asso nella manica per il futuro potrebbe essere Moise Kean, attaccante della Juventus impegnato in questi minuti nella sfida contro il Genoa di Blessin. Il calciatore bianconero, spesso finito in panchina, questa sera guida l’attacco della squadra di Massimiliano Allegri nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, Moise Kean ha avuto modo di presentare la gara e di rilasciare qualche dichiarazione anche a proposito della Nazionale italiana. Un messaggio che Roberto Mancini potrebbe tenere in considerazione per i prossimi impegni. Di seguito uno stralcio dell’intervento in diretta tv del calciatore della Juve: “Il mio futuro? Non ci penso. Penso solo a fare bene e a dare buoni risultati in campo. Per il resto poi vedremo”. Poi conclude: “La maglia della Nazionale? Per me è sempre importante. Oggi voglio un buon risultato, voglio fare vedere che ci sono per l’Italia“.