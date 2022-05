“Mi erano rimasti nel ginocchio dei…”: Juventus, incredibile rivelazione

Il giocatore della Juventus si racconta ai canali ufficiali del club dopo un infortunio che l’ha messo in seria difficoltà e per il quale ha avuto anche abbastanza timore.

Nell’Under23 della Juventus si disimpiega il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. Il 2001 di Aosta vanta già numerosissimi suoi sostenitori, che sono sicuri che possa diventare una certezza anche per la prima squadra in un futuro vicino. D’altronde si è sempre distinto su tutti per le sue capacità agonistiche, sebbene sia stato frenato da un duro infortunio.

Da fine novembre a inizio maggio Caviglia è stato praticamente fermo ai box a causa d’infortunio. Uno stop lunghissimo, durato più di 100 giorni, il quale si è finalmente interrotto e il calciatore è potuto tornare a giocare a calcio.

Il giovane è tornato in campo in occasione del match poi vinto contro la Pro Vercelli e nell’occasione la Juventus l’ha accolto con un post di bentornato sui social: “Che bello rivederti, Hans, poi in una serata così speciale!”.

Juventus, Nicolussi Caviglia torna dall’infortunio: il lungo messaggio social

Hans Nicolussi Caviglia, dopo l’emozione del ritorno, attraverso Instagram ha condiviso un post nel quale ha raccontato brevemente la situazione vissuta in occasione del suo difficile infortunio. “Ho passato momenti duri, ma non ho perso la speranza”, ha subito sottolineato il giocatore, che ha poi dettagliato i passaggi seguiti all’infortunio.

Caviglia ha avuto un “fast-fin”, ovvero una barretta di ancoraggio all’interno dell’articolazione, “che creava infiammazione e gonfiore. In questa situazione ho anche giocato degli spezzoni in autunno, ma dopo una corsetta il ginocchio si gonfiava”. A marzo di comune accordo col club si è giunti alla decisone di una artroscopia diagnostica, per cercare il problema. Da lì sono stati ritrovati dei frammenti poi rimossi, che erano “rimasti nel ginocchio”. “Molta gioia ed entusiasmo”, sono queste le sensazioni del presente del calciatore. Il giocatore è convinto di poter fare e dare molto alla Juventus, mentre la società studia il domani.