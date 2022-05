Prima la gioia e poi la doccia gelata: Lukaku non ha pace

Romelu Lukaku torna a sorridere in due minuti di gioco, ma poi la sua gioia si spegne nel finale di gara: il Chelsea non coglie l’occasione

Romelu Lukaku torna a sorridere ma la gioia dell’attaccante, che da diverso tempo era a secco sotto porta, si spegne sul finale della gara. Contro il Wolverhampton l’entusiasmo svanisce infatti definitivamente al 97′. Ecco cos’è successo.

In Premier League il Chelsea, da pochissimo in effetti non più di proprietà di Abramovich, è sceso in campo quest’oggi in casa contro il Wolverhampton. Novità importanti, visti gli ultimi mesi vissuti in casa dei Blues, ci sono state anche per Romelu Lukaku.

L’attaccante belga è, infatti, tornato al gol. Gol che per lui, almeno in Serie A e tra le file dell’Inter, non era mai stato un tabù. Non sembra, tuttavia, esserci pace per la sua avventura al Chelsea. Doppietta per lui, ma pareggio che ha saputo di beffa per l’intero gruppo.

Chelsea, doppietta per Lukaku ma il Wolverhampton pareggia all’ultimo minuto: non c’è pace per l’avventura in Premier

Il Chelsea non sarà più di proprietà di Abramovich. Il russo ha ceduto il club e inizierà molto presto l’era Boehly. Per questo passaggio di proprietà e in vista del clima che si potrà respirare in casa dei Blues, la squadra di Thomas Tuchel avrebbe voluto quest’oggi ottenere una vittoria in Premier League. Sembrava essere la giornata perfetta.

Perfetta anche per Romelu Lukaku che, da quando il 12 agosto ha salutato l’Inter per trasferirsi in Inghilterra, non ha vissuto momenti poi molto semplici. Una fase complicata della sua carriera che però oggi sembrava aver trovato il suo punto di svolta. Scelto da Tuchel come titolare, al 56′ ha segnato su rigore. Sono bastati altri due minuti per far sì che trovasse la doppietta. Al 58′ ha, infatti, segnato il secondo gol del match. Su 2-0 sembrava essere tutto deciso, eppure il Wolverhampton non ha mollato e ha riacciuffato la gara, segnando al 79′ e addirittura al 97′. Un pareggio che sa di beffa, specialmente per Lukaku.