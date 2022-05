“Troppi dubbi…”: Napoli, l’annuncio di Spalletti in diretta

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in vista della sfida di campionato contro il Torino di Ivan Juric.

Ultime tre giornate di campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro ha raggiunto la qualificazione in Champions League, l’obiettivo di inizio stagione, ma tra i tifosi c’è qualche mugugno per l’ennesima opportunità sprecata, per quel che riguarda lo scudetto. Ad un certo punto il Napoli ed i suoi tifosi sembravano crederci davvero, ma sono arrivati diversi passi falsi, ultimo quello contro l’Empoli con la clamorosa rimonta subita in otto minuti.

Nella giornata odierna il Napoli è impegnato all’Olimpico di Torino contro i granata, guidati da Ivan Juric. Insigne e compagni vogliono blindare il terzo posto, ultimo obiettivo di una stagione che va comunque giudicata in modo positivo. Il capitano dirà addio a fine stagione ed il suo potrebbe non essere l’unico addio.

Nelle ultime settimane persino la posizione di Luciano Spalletti è diventata più incerta ma nonostante tutto a Napoli sembrano avere le idee chiare. Nel pre partita di Torino-Napoli il tecnico partenopeo è tornato sulla vicenda ed ha parlato cosi ai microfoni di DAZN: “100 % al Napoli? Se me lo domandate sempre avete dei dubbi, se voi insistete a domandarlo allora i dubbi sono vostri. Ditelo voi ed io faccio quello che volete”.

Napoli, Spalletti su De Laurentiis

Nel corso dell’intervista Spalletti ha avuto parole anche per il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, con il quale i rapporti sembrano più che buoni: “Lui è il nostro presidente, noi dobbiamo fare le persone serie ed i nostri giocatori sono persone serie”.

Il tecnico ha ancora una volta chiarito la propria posizione, rassicurando chi credeva la sua posizione fosse in bilico. Ora il club azzurro disputerà le ultime tre gare di campionato e, tra qualche addio e la conferma del terzo posto, si proverà a chiudere al meglio la stagione.