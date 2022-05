Salernitana, tegola per Nicola: infortunio per il big granata

Domani la Salernitana giocherà contro il Venezia, ma per Davide Nicola ha annunciato una brutta tegola per i granata.

La Salernitana è sicuramente tra le squadre più in forma del campionato. Dopo l’ottimo pareggio di lunedì in trasferta contro l’Atalanta di Gasperini, i granata domani recupereranno all’Arechi la partita contro il Venezia. E’ inutile dire che la gara è vitale per entrambe le squadre. Se, infatti, i campani sono terzultimi a due punti dal Cagliari, gli ospiti sono ultimi in classifica e domani potrebbe essere l’ultima occasione per salvarsi.

I granata domani saranno spinti dai quasi 20mila spettatori per cercare di raggiungere un successo che potrebbe dare una svolta decisiva per evitare la retrocessione in Serie B. Davide Nicola si è soffermato proprio sull’importanza del match di domani nella consueta conferenza stampa di presentazione: “Vi posso assicurare che non faccio calcoli, perché ogni partita ci dà la possibilità di avvicinarci al nostro obiettivo. Non raggiungo sul lungo termine, i conti si fanno alle fine”.

Il tecnico ha poi continuato: “Non pensiamo alla partita contro il Cagliari di sabato, ma a quella contro il Venezia e ci vuole grande rispetto. Con il match di domani possiamo raggiungere qualcosa di molto importante per la nostra classifica e per me questa è la cosa più importante”. Poi Nicola ha annunciato una brutta tegola sia per lui che per i tifosi della Salernitana.

Salernitana, Nicola conferma l’assenza di Ribery: “Non ha recuperato”

L’allenatore dei granata, infatti, ha ufficializzato la non convocazione di Frank Ribery, che già non ha preso parte alla trasferta di Bergamo, per la partita di domani contro il Venezia: “Posso dire che non ha recuperato. Per il resto devo parlare con il mio staff medico, perché oggi l’intero gruppo ha lavorato e dovremo capire chi potrà giocare. Devo capire anche chi può subentrare a gara in corso”.

Nicola ha poi concluso il suo intervento: “Non solo Ribery è out, ma anche Ranieri. Complimenti di Lippi? Posso solo ringraziarlo, ma sono solo concentrato sul mio lavoro. E’ una vittoria portare 50mila persone allo stadio in due partite? I nostri tifosi fanno la differenza ed hanno capito quanto ci teniamo a salvarci. Sentiamo la loro vicinanza e chiediamo amore incondizionato”.