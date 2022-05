“Fallo nettissimo”: polemiche a non finire, Inter-Empoli nel caos

L’Inter ha vinto venerdì contro l’Empoli 3-2, ma sul match di San Siro ci sono ancora delle polemiche arbitrali.

Questa sera ci sarà un nuovo capitolo della lotta Scudetto. Il Milan, infatti, giocherà contro il Verona al Bentegodi e dovrà rispondere al successo di venerdì dell’Inter contro l’Empoli. I rossoneri, infatti, adesso sono secondi in classifica con un punto di distacco dalla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Il Milan di fronte a sè non avrà una gara facile, anzi. Il Verona di Tudor, difatti, è sicuramente tra le sorprese di questo campionato ed ha ancora delle possibilità di poter terminare il campionato in uno dei posti che consentono di partecipare l’anno prossimo ad una competizione europea.

L’Inter, ovviamente, spera che il ‘Diavolo’ questa sera vada incontro ad un’altra ‘fatal Verona’ per completare l’operazione sorpasso. I nerazzurri, intanto, hanno dato un forte segnale all’intero campionato venerdì scorso, visto che hanno ribaltato i due gol iniziali dell’Empoli di Andreazzoli. Nonostante siano trascorsi due giorni dal match di San Siro, ci sono ancora delle polemiche.

Polemiche Inter-Empoli, l’ex arbitro Bergonzi: “Fallo nettissimo su Barella”

Mauro Bergonzi, infatti, nel corso della trasmissione ‘Tutti convocati’ di ‘Radio 24’, è tornato sull’episodio sul possibile rigore su Barella, sul risultato di 0-2 per i toscani: “E’ vero che spetta sempre all’arbitro di campio giudicare sull’entità di un contatto, anche considerando il metro utilizzato in Inter-Empoli, ma per me era un fallo nettissimo e il VAR doveva intervenire assolutamente”.

L’ex arbitro ha poi concluso il suo intervento: “Anche sul 3-2, il contatto tra Skriniar su Di Francesco è stato molto duro, poi non è stato fischiato e va bene così. La mia non vuole essere una critica al direttore di gara, anche perché Manganiello ha arbitrato bene la gara di venerdì. In tante situazioni simili è stato fischiato fallo”.