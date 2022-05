“Non potrei mai…”: Conte nel mirino, che stoccata all’improvviso

Il clima è piuttosto acceso in Premier League e arrivano le inaspettate parole verso Conte e di Conte su una polemica con Jurgen Klopp.

Liverpool e Manchester City sono impegnate in un costante e duro faccia a faccia per la vittoria del campionato. La tensione che si respira in Premier League è alle stelle, anche perché c’è il confronto tra due stili ovvero quello di Klopp coi Reds e quello di Guardiola con i Citizens. Per lo spagnolo si tratta di una “missione”, considerata anche la necessità di smaltire la delusione per aver mancato la finale di Champions League. D’altro lato, Klopp vuole fare bottino pieno e non rischiare invece di restare senza scudetto e senza Champions, giunto al nastro finale in entrambi i casi.

Tuttavia, per la squadra del tedesco è giunta una frenata contro il Tottenham. La formazione del Liverpool non è andata oltre l’1-1 e, contando il City con una partita in meno, il pareggio rischia di essere fatale per il titolo.

Ragionevolmente Klopp si è dimostrato molto amareggiato nel post-match di Anfield e si è espresso anche rispetto al calcio di Conte, la cui squadra è in lotta per un posto in Europa ma non di certo per il massimo vertice della classifica.

Polemica in Premier League: Klopp attacca Conte

Intervenuto ai microfoni della stampa dopo la gara col Tottenham, mister Klopp si è espresso così sul calcio della squadra di Conte: “Non mi piace, sebbene questa sia solo un’opinione personale. Gli Spurs sono un grande gruppo e dovrebbero quindi essere più propositivi. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto un possesso palla tra il 30% e il 36%, non potrei mai proporre un gioco così. Non saprei né insegnarlo né giocare in questo modo”.

Klopp non ha risparmiato nessuna critica al Tottenham e ha proseguito, concludendo: “Con tutto il rispetto per loro, hanno pensato solo a difendersi. Hanno pareggiato con noi e invece hanno fatto risultato contro City e Chelsea. Il loro metodo funziona per queste partite, il loro contropiede è veramente pericoloso, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che è”.