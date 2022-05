Donnarumma-Navas, Pochettino ha deciso: PSG, la notizia è ufficiale

Ultime tre giornate di campionato per il Psg di Donnarumma e Verratti. Il club francese ospita questa sera il Troyes.

Ultime tre giornate di campionato in Francia e tanti verdetti ancora da decidere. Una delle poche cose certe riguarda il Psg. La squadra allenata da Mauricio Pochettino e che vede protagonisti, tra gli altri, anche gli italiani Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti, è campione di Francia già da qualche giornata.

Il club francese è primo in classifica con un distacco abissale da Marsiglia e Monaco, ma nonostante ciò la stagione del club non viene considerata molto positiva. In estate sono arrivati fenomeni del calibro di Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi ma tutto ciò non è servito a raggiungere l’obiettivo primario di Al Khelaifi.



Il ricco sceicco sognava la vittoria della Champions League, ma i francesi sono usciti agli Ottavi di finale, eliminati in maniera abbastanza clamorosa dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tra i protagonisti in negativo di quel match non si può non citare l’estremo portiere azzurro, protagonista con un errore clamoroso sul gol di Karim Benzema.

Psg, Pochettino boccia Donnarumma

Quel gol è stato solo uno dei tanti errori commessi recentemente dall’ex portiere del Milan, che ha vissuto probabilmente la peggior stagione della sua vita. Ancora una volta Pochettino è sembrato inoltre chiarire le gerarchie nell’eterno dualismo tra ‘Gigio’ ed il portiere del Costa Rica Keylor Navas.

Nel match di Ligue1 odierno contro il Troyes Pochettino ha preferito Navas a Donnarumma, relegando il portiere della Nazionale in panchina. Scelta chiara, anche perchè Pochettino ha schierato l’undici titolare bocciando cosi il calciatore italiano. Ecco la formazione ufficiale del PSG:

PSG (4-2-3-1): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Pereira, Verratti; Di Maria, Messi, Neymar; Mbappé.